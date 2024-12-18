Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı - Son Dakika
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Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 2021 yılında Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını açıkladı. Bu anıları otobiyografisinde kaleme alan Papa, "Irak polisi önlerini kesip onları patlatmıştı. Bu durum beni çok etkiledi. Bu da savaşın zehirli meyvelerinden biriydi" ifadelerini kullandı. Papa Franciscus, Irak'a yaptığı ziyaretle bu ülkeye giden tarihteki ilk Papa olmuştu.

18.12.2024 03:16  Güncelleme: 07:38
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 2021 yılında yaptığı Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını belirtti.

IRAK ZİYARETİ ÖNE ÇIKTI

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, "Spera" adıyla gelecek yıl içinde yayınlanması beklenen otobiyografisinde Papa Franciscus, çocukluğundan yakın zamana dek anılarını derledi. Papa'nın kitabında bahsettiği öne çıkan güncel anısı, 5-8 Mart 2021'de yaptığı Irak ziyareti ve bu gezisi sırasında atlatılan saldırı girişimleri oldu.

PAPA'YA İKİ SUİKAST GİRİŞİMİ

Papa Franciscus otobiyografisinde, "(Irak) Polis, İngiliz gizli servislerinden alınan bilgiler üzerine Vatikan Jandarması'nı uyarmıştı: Patlayıcılarla dolu genç bir intihar bombacısı olan kadın, kendini havaya uçurmak için Musul'a gidiyordu. Aynı amaçla yola çıkan bir minibüs de hızla hareket ediyordu ama seyahat devam etti." ifadelerini kullandı.

"IRAK POLİSİ ONLARI PATLATTI"

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyaretinin Musul ayağında jandarmaya iki saldırganı sorduğunu belirterek, "Jandarmaya bu iki saldırganla ilgili ne bilindiğini sordum. Komutan kısa bir yanıt verdi: 'Artık yoklar.' dedi. Irak polisi önlerini kesip onları patlatmıştı. Bu durum beni çok etkiledi. Bu da savaşın zehirli meyvelerinden biriydi." yorumunu yaptı.

Papa Franciscus, Irak'a yaptığı ziyaretle bu ülkeye giden tarihteki ilk Papa olmuştu.

Papa, Irak\'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat:
    Desene sizin adamlar yine şov yaptı.!! Batılı Haçlılar siz önce Ortadoğu'da akıttıgınız kanın hesabını verin 7 0 Yanıtla
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