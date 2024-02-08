Papua Yeni Gine Başbakanı Avustralya Meclisinde konuştu

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Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Avustralya Meclisinde düzenlenen ortak oturumda, senato ve temsilciler meclisi üyelerine hitap eden ilk Pasifik ülkesi lideri oldu.

ABC News'un haberine göre, Marape, Avustralya'nın Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin bir araya geldiği Meclis oturumunda konuştu.

Aralık 2023'te ülkesiyle bölgesel güvenlik ve savunma işbirliği imzalayan Canberra yönetimine hitap eden ilk Pasifik lideri olan Marape, "Papua Yeni Gine'den vazgeçmeyin." çağrısında bulundu.

Marape, ülkesinin 1975'e kadar Avustralya yönetiminde olduğunu hatırlatarak, "1975 öncesi ve sonrasında Papua Yeni Gine'ye yardım eden ve şekil veren birçok karar bu Meclis'ten çıkmıştı." dedi.

Marape, Papua Yeni Gine'nin dış borçlarına ve başkent Port Moresby'deki karışıklıklara değinerek, ülkesinin ekonomik olarak "ayakları üstünde" durmasının bölgenin istikrarı için önemli olduğuna vurgu yaptı ve Avustralya'nın bu istikrarın korunmasındaki rolüne dikkati çekti.

İki ülkenin ilişkisini "yapışık ikizlere" benzeten Marape, "Kişi, ailesine mecburdur. Ülkelerimiz birbirine mecbur. Anlaşmaktan başka çaremiz yok." ifadesini kullandı.

Marape, Albanese ile görüştü

Marape, Meclis'e hitabının ardından Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile bir araya geldi.

Taraflar, iki ülke arasında yakın zamanda imzalanan güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının detayları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Pasifik'te artan Çin etkisine karşı stratejik ada ülkeleriyle işbirliğini artırmayı hedefleyen ABD, Mayıs 2023'te Papua Yeni Gine ile güvenlik anlaşması imzalamış, söz konusu anlaşma saldırı halinde ülkenin bir üs olarak kullanılmasına yol açacağı endişesiyle kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Papua Yeni Gine'deki muhalefet, ülkenin ABD-Çin rekabetinde taraf tutmaması gerektiğini savunmuştu.