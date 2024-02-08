Papua Yeni Gine Başbakanı Avustralya Meclisinde konuştu

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Avustralya Meclisinde düzenlenen ortak oturumda, senato ve temsilciler meclisi üyelerine hitap eden ilk Pasifik ülkesi lideri oldu.
ABC News'un haberine göre, Marape, Avustralya'nın Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin bir araya geldiği Meclis oturumunda konuştu.
Aralık 2023'te ülkesiyle bölgesel güvenlik ve savunma işbirliği imzalayan Canberra yönetimine hitap eden ilk Pasifik lideri olan Marape, "Papua Yeni Gine'den vazgeçmeyin." çağrısında bulundu.
Marape, ülkesinin 1975'e kadar Avustralya yönetiminde olduğunu hatırlatarak, "1975 öncesi ve sonrasında Papua Yeni Gine'ye yardım eden ve şekil veren birçok karar bu Meclis'ten çıkmıştı." dedi.
Marape, Papua Yeni Gine'nin dış borçlarına ve başkent Port Moresby'deki karışıklıklara değinerek, ülkesinin ekonomik olarak "ayakları üstünde" durmasının bölgenin istikrarı için önemli olduğuna vurgu yaptı ve Avustralya'nın bu istikrarın korunmasındaki rolüne dikkati çekti.
İki ülkenin ilişkisini "yapışık ikizlere" benzeten Marape, "Kişi, ailesine mecburdur. Ülkelerimiz birbirine mecbur. Anlaşmaktan başka çaremiz yok." ifadesini kullandı.
Marape, Albanese ile görüştü
Marape, Meclis'e hitabının ardından Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile bir araya geldi.
Taraflar, iki ülke arasında yakın zamanda imzalanan güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının detayları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Pasifik'te artan Çin etkisine karşı stratejik ada ülkeleriyle işbirliğini artırmayı hedefleyen ABD, Mayıs 2023'te Papua Yeni Gine ile güvenlik anlaşması imzalamış, söz konusu anlaşma saldırı halinde ülkenin bir üs olarak kullanılmasına yol açacağı endişesiyle kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
Papua Yeni Gine'deki muhalefet, ülkenin ABD-Çin rekabetinde taraf tutmaması gerektiğini savunmuştu.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı. Patel, plansız ve düşünülmeden gerçekleştirilecek bir operasyonun felaket olacağını belirtti ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bu konuyu ilettiğini söyledi. Ayrıca, Refah'taki sivillerin nereye gideceği sorusunun İsrailliler tarafından yanıtlanması gerektiğini ifade etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Papua Yeni Gine Başbakanı Avustralya Meclisinde konuştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?