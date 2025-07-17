Paramedik Hamit Aras\'ın İfadesi

ANTALYA'da 4,5 ay önce, evine dönerken yolunu kesen 4 kişi tarafından darbedilen ve 3 gün süren yaşam savaşını kaybeden paramedik Hamit Aras'ın (30) annesi Şükriye Tavşan (62), "Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Ömür boyu hapis yatmalarını istiyorum" diye konuştu.

Olay, 2 Mart gecesi Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Hamit Aras, ramazan ayının ilk sahurunu bir arkadaşıyla yaptı. Arkadaşının 'Bende kal' teklifini kabul etmeyip evine dönmek üzere yola çıkan Aras, taksiyle Doğu Garajı bölgesine geldi. Aras, evine yaklaşık 150 metre kala araçtan inip yürümeye başladı. Yaşları 17 ile 20 arasında değişen Savaş İncioğulları, İ.S., G.A. ve Muhammet Emir Karademir, Hamit Aras'ın yolunu kesip sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyledi. Bu cevabın ardından sağlıkçıya saldıran grup, başına vurup yere düşürdü. Başını kaldırıma çarpan Aras, bilincini kaybetti. Sırt çantasını gasbedip içindeki cep telefonunu alan şüpheliler, ardından çantayı yakıp olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, meslektaşları Hamit Aras'a ilk müdahalede bulundu. Aras'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Önce özel hastaneye kaldırılan Aras, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Aras, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Paramedik Hamit Aras'ın cenazesi, memleketi Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, 4 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Savaş İncioğulları ve Muhammet Emir Karademir tutuklanırken, İ.S. ve G.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailenin avukatı Kerem Polat, "4 kişi maktul Hamit'in etrafını çevirerek yağma amacıyla saldırmış. Kamera görüntülerinde yolunun kesildiği, darbedildiği ve çantasının gasbedildiği net şekilde görülüyor. Savcılık, 'Kasten öldürme' ve 'Yağma' kapsamında soruşturma yürütüyor. Otopsi raporu henüz çıkmadı. Rapor tamamlandığında kamu davası açılmasını bekliyoruz. İbretlik bir ceza caydırıcı olacaktır" dedi.

'CANİLER HAMİT'İ BİZDEN KOPARDI'

Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde oturduklarını, eşi Şafit Tavşan'ı da 2 ay önce akciğer kanseri nedeniyle kaybettiklerini aktaran Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan, oğlunun tek çocukları olduğunu belirterek, "Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Ömür boyu hapis yatmalarını istiyorum. Babası 2 ay önce vefat etti, şimdi de oğlum gitti. Maaşını bile harcayamadan toprağa girdi. Küfür nedir bilmeyen, tertemiz bir çocuktu. Bu kişiler ceza almazsa başkalarının da canı yanacak. Ben artık sadece resimlerine bakıyorum. Gece gündüz ağlıyorum, çok üzülüyorum. Caniler Hamit'i bizden kopardı" diyerek gözyaşı döktü.

'SOKAKLARDA SUÇSUZ İNSANLAR ÖLÜYOR'

Hamit Aras'ın halası Rukiye Kocakahya ise şöyle konuştu:

"Benim ailemdi Hamit. 2 kızım, 1 oğlum vardı. O çocuklar bizim evladımızı bizden kopardı. Ceza almalarını istiyoruz. Çok düzgün bir çocuktu. Böyle bir ölümü hak etmedi. Herkes evladına sahip çıksın. Sokaklarda suçsuz insanlar ölüyor. Onların da annesi, babası var. Adalet yerini bulsun."