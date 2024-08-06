Paris Olimpiyatları\'nda Türkiye\'nin mücadele edeceği branşlar

(ANKARA) – Paris Olimpiyatları'nın 11'inci gününde Türkiye 5 branşta mücadele edecek.
Paris 2024 Olimpiyatları'nın 11'inci gününde (06.08.2024) Türkiye'yi temsil edecek sporcuların programı şöyle:
Voleybol
Saat 10.00'da Kadın Voleybol Milli Takımı, Çin ile çeyrek final maçında karşılaşacak.
Güreş
Buse Tosun Çavuşoğlu, saat 12.00'de repesaj maçına çıkacak. Bu maçı kazanması halinde bronz madalya müsabakası yapacak.
Evin Demirhan Yavuz, saat 12.00'de son 16 turu maçında mücadele edecek.
Burhan Akbudak, saat 12.07'de son 16 turu maçına çıkacak.
Atletizm
Saat 13.00'te Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engelli repesaj yarışında koşacaklar.
Yelken
Saat 13.23'te Derin Atakan, 6-10 arasındaki yarışlara katılacak.
Saat 13.05'te Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, 10-12. yarışlarda mücadele edecek.
Saat 13.15'te Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, 7-10. yarışlara katılacak.
Boks
Saat 23.18'de Buse Naz Çakıroğlu, yarı final maçına çıkacak.
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