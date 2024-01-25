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Paris'te Göç Yasası Protesto Edildi

Paris'te yüzlerce göç yasası karşıtı, ayrımcılığa yol açtığını belirttikleri göç yasasının kaldırılmasını talep etti. Göstericiler, yasanın ırkçı ve yabancı düşmanı olduğunu savundu. Muhalefet hükümetin yasayı tamamen kaldırmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Macron, göç yasasının en kısa sürede uygulanması talimatı verdi.

Paris\'te Göç Yasası Protesto Edildi
25.01.2024 - 23:53,
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Fransa'nın başkenti Paris'te, ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle göç yasası protesto edildi.

Paris'te yüzlerce göç yasası karşıtı Louvre Müzesi yakınlarında bir araya gelerek ayrımcılığa yol açtığını belirttikleri göç yasasının kaldırılmasını talep etti.

Aralarında göçmenlerin de bulunduğu göstericiler, yasanın "ırkçı ve yabancı düşmanı" olduğunu savundu.

Polis gösteri alanında güvenlik tedbirleri aldı.

Muhalefet hükümetin yasayı kaldırmasını istiyor

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa Partisinin (LFI) meclis grubundan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Konseyinin yasadaki düzenlemelerin büyük bir kısmını çıkarmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, hukuk devleti açısından bir "utanç" olarak değerlendirilen yasanın tamamen kaldırılması istendi.

Öte yandan, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) Başkanı Jordan Bardella, Anayasa Konseyi üyelerinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir olup, göç yasasından Fransızların en çok istediği katı düzenlemeleri çıkardığını ileri sürdü.

Bardella, bu nedenle "göç yasasının ölü doğduğu" yorumunda bulunarak, göçle ilgili ülkede referandum düzenlenmesini istedi.

İktidardan, "göç yasası en kısa sürede uygulansın" talimatı

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e göç yasasının en kısa sürede uygulanması için talimat verdi.

Macron, parlamentoda 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasasını Anayasa Konseyine taşımıştı.

Anayasa Konseyi, göç yasasını kısmen onaylarken, yasayı oluşturan 86 maddeden 30'dan fazlasının çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

Parlamentonun göç kotaları oluşturmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar veren Anayasa Konseyi, parlamenterlerin göçle ilgili kota belirleme yükümlülüğü olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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