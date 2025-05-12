Park Halinde Yanan Kamyonet Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'un Canik ilçesinde park halindeyken yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde Ü.Y'ye (46) ait kamyonet, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle kamyonetteki yangın söndürüldü.

Olayda yaralanan olmazken kamyonet kullanılamaz hale geldi.