Parkinson hastası yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu - Son Dakika
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Parkinson hastası yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu

Parkinson hastası yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Parkinson hastası Nuriye Yılsız, yakınlarının ulaşamaması üzerine itfaiye ekipleri tarafından banyoda yarı baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Yılsız'ın durumu tedavi altına alındı. Olayı haber alan kızı ise devlet yetkililerine teşekkür etti.

20.08.2024 16:21
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VAN'ın Erciş ilçesinde yakınlarının ulaşmadığı Parkinson hastası Nuriye Yılsız (71), itfaiye ekipleri tarafından banyoda yarı baygın halde bulundu. Yılsız, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

İlçenin Camikebir Mahallesi'nde oturan ve eşi evde olmayan Nuriye Yılsız'a aynı ilçede yaşayan kızı Hülya Demir ulaşamayınca itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, kapıyı açamayınca 4 katlı binanın en üstündeki daireye yangın merdiveniyle ulaşarak balkondan içeri girdi. Yılsız, banyoda yarı baygın bulundu. Nuriye Yılsız, çağrılan ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nuriye Yılsız'ın kızı Hülya Bedir, "Her sabah annemi ziyaret ederim. Bugün sabah geldim aradım cevap vermedi. Kapıyı açmak istedim ama anahtar üzerinde olduğu için açamadım. Hemen yetkililere haber verdim gelip müdahale ettiler. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

İtfaiye eri Aykut Demir ise "Evinde yaşayan teyzemizden haber alınmadığı söylendi. Biz de itfaiye ekipleri ile birlikte olay mahalline geldik. Binanın 4'üncü katına itfaiye merdiveniyle çıkıp içeri girdik. Teyzemiz banyoda yarı baygın vaziyette düşmüş durumdaydı. Sağlık ekipleri ile birlikte sedye ye alıp hastaneye kaldırdık" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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