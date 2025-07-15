Erzurum'un Pasinler ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada akaryakıt istasyonunun sahibi hayatını kaybetti.
İlçenin çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda işletme sahibi Hayati Yazıcı (44) ile Y.I. (31) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.I, silahıyla Yazıcı'yı vurup otomobille bölgeden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Yazıcı, kaldırıldığı Pasinler Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, şüpheli Y.I'ya yardım ettikleri iddiasıyla T.Ö. (39) ve M.I'yı (45) gözaltına aldı.
Y.I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Pasinler'de Alacak Meselesi Kanlı Bitti - Son Dakika
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