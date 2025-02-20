Patates Depolarında Çürüme Tehdidi - Son Dakika
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Patates Depolarında Çürüme Tehdidi

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CHP'li Ömer Fethi Gürer, 850 bin ton patatesin depolarda çürüyebileceğini ve TMO'nun müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

20.02.2025 12:58
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticisinin ürettiği patatesin depolarda kaldığını açıkladı. Bitlis, Niğde ve Nevşehir'de 850 bin tona yakın patatesin, tüketiciye ulaşması için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrıda bulunan CHP'li Gürer, bir ay içinde patatesin satışı gerçekleşmediği takdirde 850 bin tona yakın patatesin depolarda çürüyerek, çöp olacağını aktardı.

2024 yılında Türkiye'de patates üretimi 6.5 milyon tona ulaştı. Çiftçinin 6-7 lira arasından ürettiği patates, üreticiden 3 liraya çıkıyor fakat marketlerde 20 liradan alıcı buluyor. Ürününü yok pahasına satmak istemeyen üretici çareyi depolamakta arasa da aradan geçen her gün üretilen ürünlerin yavaş yavaş çürümesine yol açıyor. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında patates üreticilerini yaşadığı sorunları aktaran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bitlis Ahlat'ta 250 bin ton, Niğde ve Nevşehir'de ise 600 bin tona yakın patatesin depolarda tutulduğunu belirtti.

Tarımda üreticinin yaşadığı sorunlara değinen Gürer'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bitlis Ahlat'ta 250 bin ton patates ve 100 bin tona yakın da fasulye depoda bulunuyor. Niğde ve Nevşehir'de üreticilerin ürünlerinin depoda kaldığını halen orada 600 bin tona yakın patatesin satış beklediğini müşahade ettim. Üretici çok zor durumda, borçlarını ödeyemediği için icralar başlamış bulunuyor. Patates çiftçileri artan maliyetler, düşük satış miktarı sebebiyle borçlarını ödeyemiyorlar. Maliyetlerin artması nedeniyle patatesin bu yıl maliyet fiyatı 6-7 lira aralığında gerçekleşti. Geçen yıl ürün 3 liraya tüccar tarafından alınmadı. Devlet bu duruma müdahil olmadı, geçmiş yıllarda TMO tarafından yapılan alımı gerçekleşmedi. Şu ana kadar TMO'nun alıp almayacağı belli olmadığı ve tüccar gelmediği için patatesin bir ay içinde satışı gerçekleşmezse çöp olacak.

"TMO derhal alıma başlamalı, fiyat dengesini sağlamalıdır"

Gübreye, mazota, tohuma gelen fiyat artışları düşük satış fiyatıyla birlikte çiftçinin dengesini bozdu. Yeterli devlet desteği verilmemesi nedeniyle patates üreten çiftçilerine 2024 yılı kara bir yıl oldu. 2025 yılının başında da bu konuda depodaki ürün için bir şey yapılmaması çiftçiyi zora soktu. Üretim maliyetlerini çiftçi karşılayamıyor. Patatesin alım fiyatlarının düşük olması raftaki ürünün düşmesine neden olmadı. Farklı illerde 3 lira civarında çiftçiden çıkan patates büyük kentlerde 20 liraya marketlerde satılıyor. Üretenin kazanamadığı, tüketenin yüksek fiyattan patatese erişim durumunda kaldığı bir süreci düzenlemesi gereken iktidardır. TMO derhal alıma başlamalı, fiyat dengesini sağlamalıdır. Çin'den pirinç getirerek halka satan TMO'nun ülkemiz topraklarında yetişen patatesi alıp uygun fiyatta vatandaşa satmamasının nedeni nedir?"

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patates Depolarında Çürüme Tehdidi - Son Dakika

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