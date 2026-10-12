Netanyahu'ya yayın kapattıran patlama! Yüz ifadesi her şeyi özetliyor

Lübnan- İsrail sınırı yakınlarındaki Ramim Köprüsü ve Pe’er seyir noktası bölgesinde facia yaşandı. Doğa yürüyüşü yapan okul çocukları ve öğretmenlerin bulunduğu grupta patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 kişi etkilendi.

ÇOCUĞUN ÇANTASINA KOYDUĞU MÜHİMMAT PATLADI

İsrail basınına yansıyan ilk bilgilere göre acı olay, doğa yürüyüşü sırasında bir öğrencinin bulduğu patlamamış mühimmatı çantasına koymasıyla yaşandı. Mühimmatın bir süre sonra çocuğun çantasında infilak ettiği değerlendirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kızıl Davut Yıldızı (MDA) yetkilileri, patlamanın ardından durumu kritik olan 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel haber kaynaklarına göre olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır, 3'ü orta ve 14'ü hafif olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yetkililer, durumu iyi olan yaralıların da tedbir amaçlı hastaneye kaldırılabileceğini bildirdi.

NETANYAHU "HEMEN DÖNECEĞİZ" DEDİ, YAYINI AÇAMADI

Olay esnasında 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde anket oranlarını artırmak amacıyla canlı yayın gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, patlama haberinin ardından yayınını yarıda kesmek zorunda kaldı. İzleyicilerden gelen soruları yanıtladığı sırada acı haberi öğrenen Netanyahu, yayını sonlandırmadan önce "Hemen döneceğiz" ifadesini kullandı ancak canlı yayın tekrar açılmadı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERLE ACİL ZİRVE

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Binyamin Netanyahu, sınır yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik ve sağlık yetkilileriyle temas kurdu. Netanyahu'nun MDA Başkanı Eli Bin, Eğitim Bakanı Yoav Kisch ve Askeri Sekreter Tümgeneral Guy Markizeno ile görüştüğü ve kesintisiz durum değerlendirmesi yapmayı sürdürdüğü kaydedildi.