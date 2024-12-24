Patlama Sonrası Güvenlik Uyarısı

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının araştırılması ve yapılan tüm incelemelerin sonucuna göre ihmali olan kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yazılı açıklamasında, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Çalışma hayatında ölümlü iş kazalarının engellenmesi için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılmasının önemine işaret eden Arslan, 2010 ve 2012'de yapılan değişikliklerle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının düzenli bir noktaya getirildiğini anımsattı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Bu mevzuatın etkin şekilde uygulanması noktasında bizlere görev düşmektedir. İşçi ve işverenler olarak hukuka ve yasaya uygunluk yönünden daha bilinçli olmamız, haklarımızı ve ödevlerimizi iyi bilmemiz gerekmektedir. Patlayıcı fabrikasında gerçekleşen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama, bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının araştırılması ve yapılan tüm incelemelerin sonucuna göre ihmali olan kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yaşanan patlamada kusuru bulunanların tespit edilerek cezalandırılmasını ve iş kazalarında can kayıplarının sona ermesini bekliyoruz."