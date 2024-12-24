Patlama Sonrası Taziye Mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileyerek, "Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir." ifadelerini kullandı.