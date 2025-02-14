Patlayan Su Borusu Buz Kütlesi Oluşturdu - Son Dakika
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Patlayan Su Borusu Buz Kütlesi Oluşturdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlayan su borusu, dondurucu havanın etkisiyle devasa bir buz kütlesi oluşturdu. Mahalleli, su sıkıntısı çektiği günlerin ardından arıza bölgesine gidince karşılaştığı manzarayla şok oldu. Ekipler, iş makinesiyle buzu kırarak su hattını onardı ve mahalleye yeniden içme suyu sağladı.

14.02.2025 20:32
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Patlayan su borusu devasa buz kütlesi oluşturdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlayan su borusundan fışkıran su, dondurucu havanın da etkisiyle devasa buz kütlesi oluşturdu.

İlçenin Büyükçiftlik beldesinin Kerem Zeydan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, birkaç gündür su sıkıntısı çekiyordu. Su boru hattını takip eden mahalleliler, Orşe mevkiindeki arıza bölgesine ulaştıklarında şok edici bir manzarayla karşılaştılar. Patlayan su borusunun dondurucu soğuklardan dolayı oluşturduğu devasa buz kütlesi görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

İş makinesinin desteğiyle buz kütlesini kıran ekipler, su hattını onararak mahalleye yeniden içme suyu verdi.

Soğuk havalardan sonra ilginç bir manzara oluştuğunu belirten Kerem Zeydan Mahallesi Muhtarı Arif Genç, "Kaç gündür sularımız kesilmişti. Biz de arızanın nerede olduğunu görmek için karlı ve zorlu bölge olan Orşe'ye gittik. Bölgeye gittiğimizde ise devasa bir buz kütlesinin oluştuğunu gördük. Hemen suyu onarmak için kırmaya başladık fakat çok büyük olduğu için çok zaman aldı. Bize destek veren Büyükçiftlik Belde Belediyesi Başkanı Çayan Çiçek'e de teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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