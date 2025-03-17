Payfix Operasyonunda 29 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Payfix Operasyonunda 29 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yasa dışı bahis faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınan 43 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

17.03.2025 10:16
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"Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 43 şüpheliden 29'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un da bulunduğu 29 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltındaki diğer 14 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun sahibi ve yetkilisi Erkan Kork'un, 2014'ten itibaren bu firma içindeki yazılımlarla yasa dışı bahis panellerini Payfix finansal yazılım sistemine entegre ederek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlenmişti.

Şüpheli Erkan Kork'un finansal sisteme "Troyin Bilişim" isimli şirketle girdiği ve planlı şekilde Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle yoğun temasta bulunduğu anlaşılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyeti yürüten yapılar üzerinden haksız kazanç ve suçtan elde ettiği gelirlerle örgütsel sistem oluşturarak "Payfix"i kurduğu saptanmıştı.

Soruşturmada tespit edilen 59 şüphelinin özellikle "Payfix" isimli ödeme kuruluşunun hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para gönderme ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, üçüncü kişiler adına sahte "Payfix" hesap cüzdanları oluşturdukları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplarda dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edilmişti.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 43 şüpheli yakalanmıştı.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork'a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan "Flash Haber TV" isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Payfix Operasyonunda 29 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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