Pekin'de 72 Robot Parklarda Göreve Başladı - Son Dakika
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Pekin'de 72 Robot Parklarda Göreve Başladı

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Pekin'de yüksek sıcaklıklarda parkların güvenliği ve temizliği için 72 robot göreve alındı.

Çin'in başkenti Pekin'de belediyeye ait parklara, yüksek sıcaklıklarda temizlik, güvenlik devriyesi, tur rehberliği ve haşere kontrolü gibi çeşitli görevlerde hizmet edecek 72 robot "çalışan" yerleştirildi.

Global Times'ın haberine göre, aşırı sıcaklarla mücadele eden Pekin'de parkların güvenliğini ve temizliğini sağlamak için yeni bir yöntem belirlendi.

Belediyeye ait parklarda yüksek sıcaklıklar altında temizlik ve güvenlik devriyelerinden tur rehberliği ve haşere kontrolüne kadar çeşitli görevleri yerine getirecek 72 robot "çalışan" devreye sokuldu.

Yetkililer, izleme sistemlerini iyileştirmek ve kentsel peyzaj düzenlemesi ile park yönetiminde robot teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla parklardaki robotlardan elde edilen operasyonel verileri entegre etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Pekin, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pekin'de 72 Robot Parklarda Göreve Başladı - Son Dakika

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