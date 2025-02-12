Pelet Sobada Sadece Pelet Yakılmalı - Son Dakika
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Pelet Sobada Sadece Pelet Yakılmalı

Ali Kul, pelet sobaların sadece pelet için kullanılması gerektiğini vurguladı.

12.02.2025 21:51
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Pelet sobada sadece pelet yakın

Çevre Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ali Kul: "Pelet sobalarında pelet dışında bir şey yakılmamalıdır"

"Doğru kullanımda yüzde 60-70 oranında tasarruf sağlanır"

KAYSERİ - Çevre Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ali Kul, pelet sobaların kullanımı ile ilgili verdiği bilgilerde, sobada peletten başka bir şey yakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Doğru kullanımda yüzde 60-70 oranında tasarruf sağlanır" dedi.

Peletin genellikle çam ağaçlarından elde edildiğini söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ali Kul, "Öncelikle peleti anlatmak istiyorum. Pelet, hem ülkemiz hem de dünya için yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir durumdadır. Ülkemizde de odun talaşı ki genellikle çam ağaçlarından elde edilmektedir. Gerekli TSE belgeleri alınmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış peletlerin kullanılmasında herhangi bir sakınca olmamakla beraber hem katı yakıtta hem de sıvı yakıtlara göre daha az karbon emisyonu sağlamaktadır. Tam yanma sağlayarak yüzde 60 ile 70 oranında da tasarruf sağlamaktadır" dedi.

Kul, sobaların sadece pelet için dizayn edildiğini ve başka bir şey yakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Pelet soba kullanırken öncelikle hem TSE belgesi hem de satış izin belgeleri sorgulanmalıdır. Eğer bunlar mevcut ise peletlerin kullanılmasında ve yakılmasında hem sıvı hem de katı yakıtlara göre yüzde 80 ile 90 arasında daha düşüktür. Pelet sobaları tamamen peletler için dizayn edilmiştir. Peletler de sıkıştırılmış ağaç ve odun talaşından olduğu için pelet harici bir şey yakılmaması ve sadece pelet yakılması gerekmektedir. Bu sayede hem daha fazla ısı, hem ülke ekonomisine kazanç hem de karbon emisyonu açısından çevreye daha duyarlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ali Kul, Kayseri, Enerji, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pelet Sobada Sadece Pelet Yakılmalı - Son Dakika

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