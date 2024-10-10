Pelin Karaca\'nın Cenazesi Toprağa Verildi

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Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü bulunan Pelin Karaca'nın cenazesi, Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Karaca'nın (21) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Baba Nuh Karaca, AA muhabirine, adaletin yerini bulmasını istediklerini söyledi.

Zanlıya en yüksek ceza verilmesini talep eden Karaca, "Pelin 21 yaşındaydı, çok gençti, hayalleri vardı. Bundan sonra kimsenin canı yanmasın." dedi.

"Affet beni annem"

Karaca'nın cenazesi, memleketi Alaşehir ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi'ne getirildi.

Karaca için evinin önünde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Karaca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Kızının naaşının başında gözyaşı döken anne Nihal Dönmez, "Affet beni annem. Kızım sana sahip çıkamadım, analık sütümü helal ediyorum. Ölmedi benim kızım, kalbimde doymadığım kızım." dedi.

Karaca'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olay

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi polise başvurmuş, çalışma başlatan polis ekipleri aynı mahallede oturan 37 yaşındaki Ali U'yu gözaltına almıştı.

Zanlı, ifadesinde tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu, cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını söylemişti. Şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada Karaca'nın cenazesi bulunmuş, Ali U. tutuklanmıştı.