Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Mühimmat ve Malzeme Ele Geçirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

MSB, Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit etti. Sığınakta; 6 adet 81 mm havan mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzeme, 8 adet havan barut hakkı, 5 adet alpha-fire düzenek, 1 adet termal şemsiye, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi."