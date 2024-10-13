Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mağara Temizlendi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mağara Temizlendi

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda Mağara Temizlendi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağara ele geçirildi, çok sayıda silah bulunuldu.

13.10.2024 17:45
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda, teröristler tarafından barınma ve saklanma amacıyla kullanılan bir mağaranın daha teröristlerden temizlendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra edilen operasyonda teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi" denildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede; 1 adet RPG-7 tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 el bombası, 15 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 sevk fişeği, 1 Yaesu telsiz, 2 dinleme cihazı, 2 hilti, 1 fotoğraf makinesi, 2 Kindle, 1 güç kaynağı, 2 jeneratör, 2 termal silah dürbünü, 1 lazer mesafe ölçme cihazı, 1 dürbün ve çeşitli silahlara ait mühimmat ile şarjörler ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mağara Temizlendi - Son Dakika

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