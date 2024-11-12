Pençe-Kilit Operasyonu'nda Mühimmat Ele Geçirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
MSB, Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi. 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet MG-3 makineli tüfek, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 23 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 12 adet havalı tüfek, 2 adet dürbün, 24 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 5 adet muhtelif nişangah, 50 adet muhtelif keskin nişancı tüfeği dürbünü, 1 adet telsiz, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet lazer mesafe ölçer."
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