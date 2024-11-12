Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah Ele Geçirildi

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

12.11.2024 15:46
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, operasyonlarda ele geçirilenlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"RPG-7 roketatar, MG-3 makineli tüfek, 2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, M-16 piyade tüfeği, 23 AK-47 piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği, 12 havalı tüfek, 2 dürbün, 24 silah üstü gündüz görüş dürbünü, 5 muhtelif nişangah, 50 muhtelif keskin nişancı tüfeği dürbünü, telsiz, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar, 2 lazer mesafe ölçer."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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