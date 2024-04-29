Pendik'te asker eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Pendik'te asker eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

Pendik\'te asker eğlencesinde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde asker eğlencesinde havaya ateş açan kişilerin kimliklerini tespit etti. M.E.Ö, Y.A, G.Ö, B.G. ve E.K. isimli şüpheliler yakalanarak üst aramalarında 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ile 28 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

29.04.2024 10:59
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Pendik'te asker eğlencesinde havaya ateş açtığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da bazı kişilerin asker eğlencesinde çevredekileri tehlikeye düşürecek şekilde havaya ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada, görüntülerdeki kişilerin kimlik bilgilerini tespit eden polis ekipleri, M.E.Ö, Y.A, G.Ö, B.G. ve E.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin üst aramalarında 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ile bunlara ait 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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