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PENDİK'te ATM'den para çeken iş adamı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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PENDİK'te ATM'den para çeken iş adamı saldırı sonucu hayatını kaybetti

PENDİK'te Emrah A. (37), ATM'den para çektiği sırada arkasından gelen saldırgan tarafından başından vuruldu. Emrah A. olay yerinde hayatını kaybederken saldırganın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayet sonrası saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

PENDİK\'te ATM\'den para çeken iş adamı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23.12.2023 - 14:40,
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PENDİK'te Emrah A. (37), ATM'den para çektiği esnada arkasından gelen saldırgan tarafından  başından vuruldu. Emrah A. olay yerinde hayatını kaybederken saldırganın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Emrah A. para çekmek için aracından inerek ATM'ye gitti. ATM'de işlem yaptığı esnada arkasından gelen saldırgan, iş adamı Emrah A.'nın başına bir el ateş etti. Emrah A. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken cinayet sırasında taktığı eldiveni boş araziye attı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde cadde trafiğe kapatılarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Yapılan incelemenin ardından Emrah A.'nın cesedi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayet sonrası kaçan saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
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ATM, Güvenlik, Adli Tıp, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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