Pendik'te Darbe Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Pendik'te bir kişiyi darbederek yaraladığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir börekçide "kasten yaralama" olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, U.B'nin börekçide çalışan İ.D'yi darbederek yaraladığı, bu sırada diğer işletme çalışanı Ö.D'nin de olaya dahil olması üzerine U.B'nin de yaralandığı belirlendi.

Yapılan araştırmada, işletme çalışanı İ.D'nin, U.B'nin eşini telefonla rahatsız etmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan söz konusu 3 kişi, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İşletme çalışanları yeniden gözaltına alındı

Tarafların emniyet müdürlüğüne giderek karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine Ö.D. ve İ.D. polislerce yeniden gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Söz konusu börekçi dükkanı da zabıta ekiplerince, tabelalarının ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle mühürlendi.