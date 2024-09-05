Pendik'te Darbe Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Pendik'te Darbe Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Pendik'te bir börekçide meydana gelen 'kasten yaralama' olayında U.B. ve İ.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Olayın, İ.D'nin U.B'nin eşini rahatsız etmesinin ardından yaşandığı belirlendi. İlk önce serbest bırakılan şüpheliler, tarafların karşılıklı olarak şikayetçi olmasıyla yeniden gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı olan börekçi dükkanı da mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

05.09.2024 14:48
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Pendik'te bir kişiyi darbederek yaraladığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir börekçide "kasten yaralama" olayının gerçekleştiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İncelemede, U.B'nin börekçide çalışan İ.D'yi darbederek yaraladığı, bu sırada diğer işletme çalışanı Ö.D'nin de olaya dahil olması üzerine U.B'nin de yaralandığı belirlendi.

Yapılan araştırmada, işletme çalışanı İ.D'nin, U.B'nin eşini telefonla rahatsız etmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan söz konusu 3 kişi, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İşletme çalışanları yeniden gözaltına alındı

Tarafların emniyet müdürlüğüne giderek karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine Ö.D. ve İ.D. polislerce yeniden gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Söz konusu börekçi dükkanı da zabıta ekiplerince, tabelalarının ilgili mevzuata uygun olmaması nedeniyle mühürlendi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3-sayfa, Güncel, Pendik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Darbe Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Darbe Olayında 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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