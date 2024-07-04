Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldürdüğü İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Pendik'te boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Dumlupınar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde Safiye B'nin (45) silahla öldürülmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla gözaltına alınan şüpheli Vedat B'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada Safiye B'nin çöp poşetlerini çöp kovasına attıktan sonra yürüdüğü sırada Vedat B'nin elinde silahla arkasından koşması, sonrasında da kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.