Pendik'te Cinayet ve Ceset Parçalama Davası

Pendik'te, 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Dilek, maktulün ailesi ve müşteki avukatı katıldı.

Maktul Salih'in ailesi şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mütalaaya karşı sanığın savunmasının alınabilmesi için duruşma ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Mayıs 2024'te Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldığı, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunduğu, inceleme sonucu ölenin 79 yaşındaki Nihat Salih olduğunun belirlendiği aktarılıyor.

İddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşya attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade ediliyor.

Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtiliyor.

Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.