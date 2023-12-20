Pendik\'te Market Soygunu

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PENDİK'te müşteri gibi girdiği marketin kasasından silah tehdidiyle para alan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay Pendik Doğu Mahallesi, Ekol sokak'ta 18 Ekim 2023 tarihinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Müşteri gibi markerte giren şüpheli silah tehdidiyle kasiyerden kasadaki paraları istedi. Paraları alıp kaçan şüpheli kayıplara karıştı. Market çalışanları olayın ardından polise ihbarda bulundu. Kasiyer T.D.'nin ifadesinde "Siyah şapkalı ve siyah maskeli kişi kasaya gelip 5 paket sigara alacağını söyledi.Daha sonra silahını çıkartıp beni ölümle tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Aldığı paraları poşete koyarak hızla oradan ayrıldı." dediği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI SOYGUNU KAYDETTİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, olay anının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Şüphelinin olaydan önce, bir süre marketin önünde dolaştığını ardından müşteri gibi içeri girip dışarı çıktığı da tespit edildi. Son kez içeri girdikten sonra kasaya yönelen şüphelinin silahını çıkartarak kasiyerden paraları istediği anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

ŞÜPHELİ İKİ SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti.Şüpheli Eren T. 15 Aralık 2023 tarihinde saklandığı evde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte 7.65 ve 6.35 çapında iki tabancayla bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Eren T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce bir suç kaydı olduğu öğrenilen Eren T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.