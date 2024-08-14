Pendik'te Marmaray İstasyonunda Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Marmaray İstasyonunda Kavga: 1 Yaralı

Pendik'teki Marmaray istasyonunda turnikelerden kart basmadan geçmeleri nedeniyle güvenlik görevlisiyle aralarında çıkan kavgada 1 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14.08.2024 12:49
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Pendik'te Marmaray istasyonunda turnikelerden kart basmadan geçmeleri nedeniyle güvenlik görevlisiyle aralarında çıkan kavgada 1 kişinin yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün akşam saatlerinde Pendik'teki Marmaray istasyonunda kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, istasyona gelen M.T. ve S.G'nin turnikelerden kart basmadan geçmeleri nedeniyle kendilerini dışarı çıkaran güvenlik görevlisi Y.G. ile aralarında tartışma çıktığı belirlendi.

Kavgaya dönüşen tartışmada şüphelilerden S.G'nin güvenlik görevlisine yumruk atarak yanında bulundurduğu çuval içerisinden çıkardığı kesici aleti savurduğu, bu sırada kesici aletin isabet ettiği istasyon sorumluğu S.Ö'nün yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Kavga sırasında sorumluluk bölgesinde yanında bulundurduğu kurum silahını çıkaran güvenlik görevlisi Y.G'nin bir süre sonra silahını geri kılıfına taktığı, şüpheli S.G'nin elinden kesici aleti aldığı tespit edildi.

Kavgaya karışan yaşı küçük S.G. ile kadın şüpheli M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgulamalarında çeşitli suçlardan 22 kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Marmaray İstasyonunda Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te Marmaray İstasyonunda Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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