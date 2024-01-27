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Pendik'te Pil Üretim Atölyesinde Patlama Kamerada - Son Dakika
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Pendik'te Pil Üretim Atölyesinde Patlama Kamerada

Pendik'te bulunan 9 katlı binanın giriş katındaki pil üretim atölyesinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Patlama sonucunda yangın çıktı ve binada yaşayanlar tahliye edildi. Olayda yaralı ve can kaybı olmazken, bir araç zarar gördü.

27.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:31
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PENDİK'TE PİL ÜRETİM ATÖLYESİNDE PATLAMA KAMERADA - tekrar

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ- Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te 9 katlı binanın girişindeki pil üretim atölyesinde patlama meydana geldi. Binada panik yaşanırken patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın giriş katındaki pil üretim atölyesinde meydana geldi. İş yerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada yaşayanlar tahliye edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde olan bir araç zarar gördü. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayda aracı hasar gören Kenan Özcan, 'Araba yanıyor dediler, ben de atladım geldim" dedi.

Pendik\'te Pil Üretim Atölyesinde Patlama Kamerada
Kaynak: DHA
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