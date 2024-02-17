Pendik'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pendik'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahlı saldırı

Pendik\'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahlı saldırı

Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan iki kişi, polislerin karşılık vermesi üzerine kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda can kaybı ve yaralı olmadığı belirtildi.

17.02.2024 02:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te, şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açan iki kişi, karşılık verilmesi üzerine kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'ne motosikletle gelen iki kişi, durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açtı.

Şüpheliler, polislerin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saat 22.45'te siyah kıyafetli ve kasklı iki şüphelinin Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle geldiği, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başladığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede görevli polis memurlarının durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak istediği ancak şüphelilerin polis memurlarına silahla ateş açtığı kaydedildi.

Polis memurlarının karşılık vermesi üzerine şüphelilerin motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edilen açıklamada, saldırıda can kaybı ve yaralı olmadığı, şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Pendik, Güvenlik, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2024 02:42:38. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement