Pendik'te taşan derenin sularına kapılan otomobilden 1 kişi kurtuldu, 2 kişi aranıyor - Son Dakika
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Pendik'te taşan derenin sularına kapılan otomobilden 1 kişi kurtuldu, 2 kişi aranıyor

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Pendik Göçbeyli'de sağanakla taşan Büyük Dere'de sel sularına kapılan otomobildeki 3 kişiden biri kurtulup hastaneye kaldırıldı, 2 kişi kayboldu. SAK, AKUT, AFAD, itfaiye, jandarma, GEAK ve ÇAK ekipleri üç ayrı noktada arama yapıyor.

Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.

Mahalle içerisinden geçen ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine belirtilen adrese Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, diğer 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine üç farklı yerde aynı anda arama yaptı.

Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye Kocaeli Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.

"Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi"

Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi muhtarı Ahmet Özyurt, gazetecilere, olayın Kadıllı Mahallesi ile Göçbeyli Mahallesi arasında meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin aramaları sürdürdüğünü söyledi.

Yaralı kurtulan kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu:

"Olayda hafif yaralanan kişinin bize anlattığı şöyle, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı'na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pendik'te taşan derenin sularına kapılan otomobilden 1 kişi kurtuldu, 2 kişi aranıyor - Son Dakika
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