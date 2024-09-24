Pendik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 fişek ve 2 kartuş ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan Ö.Ç, K.G. ile N.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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