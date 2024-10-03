Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu

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Pendik'te şüphe üzerine durdurulan motosiklette 1 kilo 787 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri üzerinde 2 kişi bulunan motosikleti durdurdu.

Motosiklette ve şüphelilerin üzerinde yapılan kontrolde 31 parça halinde 1 kilo 787 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, şüpheliler Ö.T. ve Ö.A'yı gözaltına aldı.

Sürücüsü Ö.T'ye kask takmadığı, ehliyetinin olmadığı, dur ihtarına uymadığı ve motosikletin plakasının bulunmadığı gerekçesiyle 39 bin 67 lira trafik cezası uygulandı.

Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.