Pendikli Çocuklardan Siverek'e Oyuncak Bağışı

Pendikli çocukların bağışladığı oyuncaklar, Siverekli çocuklara ulaştırıldı

Pendik Kent Konseyi'nden minik öğrencilere oyuncak sürprizi

ŞANLIURFA - İstanbul'da Pendikli çocuklar tarafından bağışlanan yüzlerce oyuncak, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki çeşitli anaokullarındaki çocuklara dağıtılarak yüzleri güldürüldü.

Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz ve beraberindeki heyet, Pendikli çocuklar tarafından bağışlanan oyuncakları teslim etmek için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki anaokullarını ziyaret etti. Proje kapsamında Pendikli çocuklar tarafından bağışlanan oyuncaklar, anaokullarındaki çocuklara dağıtılarak yüzleri güldürüldü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz, çocuklar arasında dayanışmayı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Yılmaz, "Pendikli çocuklarımızın kendi oyuncaklarını büyük bir gönüllülükle paylaşmaları, bu projenin en anlamlı yönlerinden biriydi. Onların gönderdiği oyuncakları Siverek'teki çocuklara ulaştırmak, bizim için hem bir mutluluk hem de bir sorumluluktu. Minik yüreklerin sevinci her şeye değer. Bu vesileyle katkı sunan tüm çocuklarımıza, ailelerine ve sürece destek veren eğitim kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ise, "Toplumsal dayanışmanın ve çocuklarımızın mutluluğuna verilen değerin en güzel örneklerinden birine hep birlikte şahitlik ettik. Pendik Kent Konseyi'nin bu güzel jesti, öğrencilerimiz kadar bizleri de çok mutlu etti. Katkı sunan herkese eğitim camiamız adına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.