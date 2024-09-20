Pentagon'dan İsrail'in Lübnan'a Saldırı Endişesi - Son Dakika
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Pentagon'dan İsrail'in Lübnan'a Saldırı Endişesi

WSJ, Pentagon'un İsrail'in Lübnan'a kara saldırısını değerlendirdiğini iddia etti.

20.09.2024 13:47
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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırısı seçeneğini değerlendirdiği izlenimine sahip olduğunu iddia etti.

WSJ'nin haberinde, Pentagon'un, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını genişleterek karadan saldırı düzenleyeceğine ilişkin endişelerine yer verildi.

Bir savunma yetkilisine dayandırılan haberde, Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından, Pentagon'un izleniminin, İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırıları yapmayı değerlendirdiği yönünde olduğu öne sürüldü.

Haberde, son patlamalardan önce bile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bir bakanlık yetkilisine İsrail'in Lübnan'a yakında bir saldırı başlatmasından "endişelenildiğini" söylediği kaydedildi.

Lübnan'daki patlamaların ardından endişelerinin arttığının altını çizen bir savunma yetkilisinin "Bu durumun kontrolden çıkmasından büyük endişe duyuyorum." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Öte yandan haberde, ABD'li yetkililerin, saldırı için İsrail'de kuvvetlerin bir kısmının Lübnan sınırına kaydırıldığına dair bir gösterge olmadığı ve böyle bir hazırlığın bile haftalar alabileceğini ancak İsrail'in küçük bir askeri güçle daha dar kapsamlı ve hızlı operasyonlar yapabileceği görüşünde olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söylemişti.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pentagon'dan İsrail'in Lübnan'a Saldırı Endişesi - Son Dakika

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