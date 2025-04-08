Pentagon, Doğu Avrupa'daki Asker Sayısını Azaltabilir

(ANKARA) - ABD merkezli televizyon kanalı NBC News, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, Doğu Avrupa'dan yaklaşık 10 bin ABD askerini geri çekme önerisini değerlendirdiğini belirtti. Haberde, bu durumun Avrupa'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cesaretlendireceği endişesine yol açtığı ifade edildi.

NBC News'in haberinde, Biden yönetiminin, Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna'ya sınırı olan Romanya ve Polonya gibi ülkelerin savunmalarını güçlendirmek üzere 2022 yılında konuşlandırdığı 20 bin askeri personelden oluşan birliklerin yarısının, kıtadan çekilmesine ilişkin görüşmelerin yapıldığı ileri sürüldü.

Romanya ve Polonya'daki ABD askerlerinin sayısının azaltılmasına ilişkin tartışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Putin'i, Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin ateşkesi kabul etmesi için ikna etmeye çalıştığı bir döneme denk geldi. Adlarının açıklanmasını istemeyen altı ABD'li ve Avrupalı yetkili, NBC News'e teklifin daha önce bildirilmeyen birçok detayını anlattı.

Avrupa, Rusya'nın kıtada nüfusunu arttırmasından korkuyor

Avrupalı yetkililer, Pentagon'un öneriyi kabul etmesi halinde, ABD'nin, Rusya'yı büyüyen bir tehdit olarak gören Avrupa'daki müttefiklerine "sırt çevirmiş olacağı" şeklinde yorumlar yaptı. Yetkililer, bu ihtimalin gerçekleşmesine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Seth Jones'a göre, Ruslar, ABD kuvvetlerinin küçülmesini, caydırıcılığın zayıflaması olarak değerlendirecek ve Avrupa'ya çeşitli şekillerde müdahale etmeyi isteyecek.

Trump yönetimi odaklarını Çin'e yönlendirmek istiyor

Trump yönetimi ise "Avrupalı müttefiklerinin kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk almalarını ve böylece ABD'nin askeri kaynaklarını Çin ve diğer önceliklere odaklamasını istediğini" ortaya koymuştu. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, şubat ayında çıktığı ilk yurt dışı gezisi olan Brüksel'de yaptığı bir konuşmada, "katı stratejik gerçeklerin, ABD'nin öncelikle Avrupa'nın güvenliğine odaklanmasını engellediğini" söyledi. Hegseth, "bunun yerine ABD'nin güney sınırını güvence altına almaya ve Çin'e karşı koymaya odaklanacağını" dile getirdi.

Pentagon'un üst düzey Politika Danışmanı Elbridge Colby, "Çin'e daha fazla odaklanılması" çağrısında bulundu. Colby, "Ukrayna'ya daha fazla kaynak ayrılmasına karşı çıkarak, Çin tehdidine odaklanmak adına Avrupa'daki asker sayısının azaltılması" gerektiğini belirtti.

Senatör Wicker, "Çin'e odaklanma" fikrine karşı çıktı

Ancak Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Senatör Roger Wicker (R-Miss.), geçen hafta yapılan bir oturumda bu yaklaşımı eleştirdi. Wicker, "Avrupa'daki askeri ayak izimizi büyük ölçüde azaltmanın zamanının geldiğine inananlar var. Savunma Bakanlığı bünyesindeki bazı orta düzey bürokratlar tarafından savunulan bu son derece yanlış ve tehlikeli görüşler beni rahatsız ediyor" dedi. Bahsettiği yetkililerin isimlerini vermeyen di. Wicker, "ABD'nin Avrupa'dan çekilmesi için çalışıyorlar ve bunu çoğu zaman Savunma Bakanı ile koordine etmeden yapıyorlar" yorumunu yaptı.

NBC News: "Pentagon, Hint-Pasifik bölgesine odaklanacak"

Öte yandan, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes'ın NBC News'e yaptığı açıklamada, "Başkan, ABD'yi ilk sırada tuttuğundan emin olmak için konuşlandırmaları ve öncelikleri sürekli olarak gözden geçiriyor" dedi.

NBC News'ın haberinde, Pentagon'un bu teklifi kabul etmesi halinde şu yorumlar yapıldı:

"Pentagon, Trump yönetiminde bütçe kesintilerine giderken, ABD ordusunun Avrupa'daki ayak izini küçültmek, yönetim yetkililerinin daha yüksek bir stratejik öncelik olarak gördüklerini söyledikleri Hint-Pasifik bölgesi için potansiyel olarak kaynakları serbest bırakacaktır. Doğu Avrupa'ya muharip birliklerin konuşlandırılmasının iptal edilmesi, yenilikçi ekipman ve silah yatırımlarını artırmaya çalışan ABD Ordusu için de tasarruf sağlayabilir. Avrupa'da yaklaşık 80 bin ABD askeri görev yapmaktadır. Ancak Rusya'nın savaşı başlatmasının ardından her iki partiden milletvekilleri, NATO'nun doğu kanadında güçlü bir ABD askeri varlığını destekledi. Bunu, Putin'e, ABD'nin bu sınır devletlerinin savunmasına bağlı kaldığına dair önemli bir sinyal olarak gördüler.

"Trump, Ukrayna'ya bir yardım taahhüdünde bulunmadı"

Ancak Trump, seçim kampanyasını, savaşı hızlı bir şekilde sona erdirme vaadiyle yürüttü ve şimdi ateşkes için bastırıyor. Ukrayna'ya karşı Biden'dan çok farklı bir duruş sergileyen Trump, Kiev'e galip gelmesi için 'ne kadar sürerse sürsün' silah ve diğer yardımları sağlama sözü verdi. Trump, Ukrayna'ya taviz vermesi için baskı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kamuoyu önünde yaşadığı çatışmanın ardından askeri ve istihbarat yardımını bir hafta süreyle askıya aldı ve gelecekteki ABD askeri yardımı konusunda da kesin bir taahhütte bulunmadı."

General Hodges: "Avrupa'da doldurulması gereken bir boşluk olacak"

Avrupa'daki orduyu denetleyen emekli General Ben Hodges, "yetkililerin bölgedeki askerleri geri çekme önerisini düşünmelerini sağlamak için ne tür bir analiz yapıldığını merak ettiğini" söyledi. Hodges, "Çok daha az caydırıcı kabiliyete sahip olacaksınız. Polonya'nın kapasitesini arttırdığı aşikar, Romenler de öyle, diğer Avrupa ülkeleri de öyle ama bu doldurulması gereken bir boşluk olacak" dedi.