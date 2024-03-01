Pentagon, İsrail'in Gazzelilere saldırısı hakkında endişe verici raporlar açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in yardım bekleyen Gazzelilere saldırısı hakkındaki raporların "endişe verici" olduğunu açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "sivillerin hayatlarının korunması gerektiğini yinelemeye devam ettiklerini" belirtti.
Yardım bekleyen Gazzelilere yapılan saldırı hakkındaki raporların "endişe verici" olduğunu kaydeden Ryder, "Bu masum can kayıplarını duyduğumuza elbette çok üzüldük ve söylediğim gibi, İsrail'in askeri operasyonlarında çok fazla sivilin öldürüldüğünü kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.
Ryder, bu "trajik" olayın, ihtiyaç duyulan insani yardımın sağlanmasının önemini vurguladığını söyleyerek, "(Yardımlar) Gazze halkına güvenli, emniyetli ve sürdürebilir şekilde ulaştırılabilir." dedi.
Olay
İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.
Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, bu araçların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.
Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
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