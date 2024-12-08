Perinçek'e Soruşturma

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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında "Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) terörist olarak nitelendirdiği ve Beşar Esad rejimini övücü sözler söylediği gerekçesiyle" soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şöyle:

"Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında 7 Aralık 2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır."

"Orta Çağ karanlığı Suriye'nin üzerine çöküyor"

Öte yandan, Siriye'deki gelişmelere ilişkinaçıklama yapan Perinçek, Suriye'nin bölündüğünü belirterek, "Orta Çağ karanlığı Suriye'nin üzerine çöküyor. Filistin ve Lübnan kuzeyden kuşatılıyor. Suriye etnik ve mezhepsel çatışmaların içine itiliyor. Sığınmacı sorunu büyüyor. ABD ve İsrail'in Türkiye'yi bölme tehdidi ağırlaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tehdidin büyümesine fırsat vermeden PKK/PYD'nin işgal ettiği alana hızla girmeli ve kukla devlet girişimini derhal dağıtmalıdır" ifadelerine yer verdi.