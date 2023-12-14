 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Perseverance Gezgini, 1.000 Mars Gününü Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Perseverance Gezgini, 1.000 Mars Gününü Geride Bıraktı

NASA, Perseverance gezgininin Kızıl Gezegen'de 1.000 Mars gününü geride bıraktığını duyurdu. Gezgin, Jezero Krateri'nde yaşam belirtilerini araştırmaya devam ediyor.

Perseverance Gezgini, 1.000 Mars Gününü Geride Bıraktı
14.12.2023 - 11:41,  Güncelleme: 11:42
Abone Ol

LOS ANGELES, 14 Aralık (Xinhua) -- NASA, Perseverance gezgininin Kızıl Gezegen'de 1.000 Mars gününü geride bıraktığını duyurdu.

"Sol" olarak adlandırılan bir Mars günü 24 saat 37 dakika, yani Dünya'daki bir günden yaklaşık 40 dakika daha uzun sürüyor.

Perseverance ile robot ortağı Ingenuity helikopteri 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'ne iniş yapmıştı. Araba büyüklüğündeki gezgin, o tarihten bu yana Jezero Krateri'nin zemininde Mars'ta eski dönemlere ait yaşam belirtilerini arıyor.

NASA, Perseverance gezgininin, milyarlarca yıl önce Jezero Krateri'ni dolduran bir göle ait kanıtları barındıran antik nehir deltasındaki incelemesini kısa süre önce tamamladığını bildirdi.

Altı tekerlekli gezgin, bugüne kadar toplam 23 örnek topladı ve Mars'ın bu bölümünün jeolojik tarihini ortaya çıkardı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Dünya, NASA, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Perseverance Gezgini, 1.000 Mars Gününü Geride Bıraktı - Son Dakika


12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı

Son Dakika
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48 Metropollerde saldırı talimatı veren PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:39:56. #1.11#
SON DAKİKA: Perseverance Gezgini, 1.000 Mars Gününü Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement