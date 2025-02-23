Peru'da Alışveriş Merkezi Çöktü: 8 Ölü, 80 Yaralı - Son Dakika
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Peru'da Alışveriş Merkezi Çöktü: 8 Ölü, 80 Yaralı

Peru'nun Trujillo kentinde alışveriş merkezinin çökmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 80 kişi yaralandı.

23.02.2025 08:16
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Güney Amerika ülkesi Peru'da alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 3. büyük kenti Trujillo'daki alışveriş merkezinin çatısının çöktüğü bildirildi.

Açıklamada, "Olayda 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı. Mahsur kalan tüm kişilerin kurtarılması için başta itfaiye olmak üzere tüm arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Bu trajik olayın nedenlerini belirlemek üzere inceleme başlattık." ifadelerine yer verildi.

Acil Durum Operasyon Merkezinden (COER) yapılan açıklamada, çatının bir kısmının hala yerinde olduğu ancak çökme riskinin devam ettiği duyuruldu.

Çatının, çocuk eğlence parkı ve sinemaların da bulunduğu restoranın üzerine düşmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

"Adeta saatli bir bomba olduğunu ifade etmiştim"

Kentin eski belediye başkanı Arturo Fernandez, basına yaptığı açıklamada, Peru'nun en büyük ikinci alışveriş merkezinin yapısal eksiklikler nedeniyle kapatılması için 29 Aralık 2023'te talimat verdiğini belirtti.

Fernandez, "Halka, Mall Plaza ya da Real Plaza'ya gitmemelerini hep söyledim çünkü güvenlik koşulları yetersizdi ve sanırım zaman beni haklı çıkardı. Bu alışveriş merkezinin risk taşıdığını ve adeta saatli bir bomba olduğunu ifade etmiştim." dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kapatılan alışveriş merkezi bir hafta sonra, 4 Ocak 2024'te yeniden açıldı. Yetkililer, yapının gerekli güvenlik koşullarını sağladığına dair raporlar vererek kapatma kararının gereksiz olduğuna hükmetti.

Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin belirlenmesi ve sorumluların hesap vermesi için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Devlet Başkanı Boluarte: "Soruşturma eksiksiz yürütülmeli"

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, alışveriş merkezinin çökmesine sebep olan sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Boluarte, "Soruşturma eksiksiz yürütülmeli ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalı. Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şirketten açıklama

Alışveriş merkezini işleten şirketten yapılan açıklamada binanın son teknik denetimlerden geçtiği belirtilerek, hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralılara destek olmaya odaklanıldığı bildirildi.

Real Plaza'nın operasyon müdürü Garlet Rodriguez, yerel medyaya yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin Eylül 2023'te denetimden geçtiğini ve herhangi bir yapısal soruna rastlanmadığını öne sürdü.

Rodriguez, "Yetkililerle tam işbirliği içindeyiz ve soruşturma için tüm belgeleri sağlıyoruz. Gerekli tüm bilgileri tam bir şeffaflıkla paylaşacağız." dedi.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Acil Durum, Alışveriş, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da Alışveriş Merkezi Çöktü: 8 Ölü, 80 Yaralı - Son Dakika

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