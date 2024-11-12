Güney Amerika ülkesi Peru'da bir yolcu minibüsünün 220 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Cuyo bölgesine bağlı Juliaca-Sandia yolunda yolcu minibüsü kontrolü kaybederek 220 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, 10 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 yaşındaki bir çocuk ağır yaralı olarak minibüsten çıkarıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Peru'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 10 Ölü - Son Dakika
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