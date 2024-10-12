Peru'da Şoförler Güvenlik Protestosunda Çatıştı - Son Dakika
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Peru'da Şoförler Güvenlik Protestosunda Çatıştı

Peru'da şoförler, güvenlik politikalarını protesto ederken polisle çatıştı; çok sayıda yaralı var.

12.10.2024 07:46
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Güney Amerika ülkesi Peru'da, hükümetin güvenlik politikasını protesto için yolu trafiğe kapatan şoförler ile polis arasında çatışma yaşandı.

Başkent Lima'daki Cumhuriyet Kongresi önünde toplanan şoförler, ana yolu trafiğe kapatarak Cumhurbaşkanı Dina Boluarte hükümetinin güvenlik politikasını protesto etti.

Güvenlik güçleri, göstericileri Kongre'den uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz ile tazyikli su kullandı.

Yerel basındaki habere göre, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, bazı eylemciler de gözaltına alındı.

Ülkede son zamanlarda artan hırsızlık, gasp ve şiddete tepki gösteren sendikaya bağlı şoförler, hükümetin yeterince güvenliği sağlayamadığını iddia etti.

Peru'nun çeşitli bölgelerinde gasp ve şiddete maruz kalan şoförler, uzun süredir hükümete çağrıda bulunuyor.

Sendikalar açıklamasında, güvenlik önlemlerinin sağlanmaması durumunda çok daha şiddetli protestolar düzenleyeceklerini duyurdu.

Başbakan Gustavo Adriancen, yolu trafiğe kapatan şoförlerin suç örgütlerince yönlendirildiğini ve kaos çıkartılmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Lima, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peru'da Şoförler Güvenlik Protestosunda Çatıştı - Son Dakika

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