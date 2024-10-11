Peru Mutfağı Ankara\'da Tanıtıldı

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Peru mutfağının seçkin lezzetleri başkentte düzenlenen tadım etkinliğiyle tanıtıldı.

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğindeki "İnti Raymi ve Machu Picchu: Peru'nun Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasları" başlıklı fotoğraf sergisi kapsamında düzenlenen tadım etkinliğine birçok davetli katıldı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Peru'nun Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Erick Tejada Sanchez, tüm davetlilere geldikleri için teşekkür etti.

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği Şefi Erika Torres, Peru mutfağından seçkin lezzetleri tanıttı. Konuklara çeşitli yemekler ve tatlılar ikram edildi.