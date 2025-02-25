Peruk Altında Kokain Yakalandı - Son Dakika
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Peruk Altında Kokain Yakalandı

Kolombiya'da bir adam, peruğun altında 10 bin Euro'luk kokainle yakalandı. Tutuklandı.

25.02.2025 17:19
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- Kolombiya'da peruk altında kokain ticareti

Peruk altına sakladığı 10 bin Euro değerindeki kokaini kaçırmaya çalışan adam tutuklandı

BOGOTA - Kolombiya'da bir adam peruğun altına sakladığı10 bin Euro değerindeki 19 adet kokain kapsül kokaini Amsterdam'a kaçırmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Kolombiya vatandaşı bir kişi, peruğun altına sakladığı kokaini kaçırmaya çalışırken yakalandı. Kolombiyalı adam 20 Şubat'ta Cartagena kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek için uçağa binerken yakalandı. Polis tarafından fark edilen adamın, 10 bin Euro değerindeki 19 adet kokain kapsülü peruğun altına saklandığı kaydedildi. tutuklanan Kolombiyalı adam, uyuşturucu madde ticareti, üretimi ve uyuşturucu madde taşımak suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Amsterdam, Kolombiya, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

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