Peskov'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
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Peskov'dan Trump'a Tepki

15.07.2025 13:41
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Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını savaş sinyali olarak değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin ilave silah sevkiyatının Ukrayna tarafından "savaşa devam" sinyali olarak algılandığını belirterek "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın açıklamaları çok ciddi. İçerisinde şahsen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yönelik ifadeler bulunuyor. Washington'da söylenenleri analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var." dedi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik son açıklamalarına ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD, NATO ve Brüksel'de Ukrayna'ya ilave silah sevkiyatına yönelik alınan kararları eleştiren Peskov, "Bu alınan kararların, Ukrayna tarafından barış işareti yerine savaşın devam edilmesine yönelik bir sinyal olarak algılandığından şüphe yoktur." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "gerek görmesi" halinde Trump'a yanıt vereceğine işaret eden Peskov, "Trump'ın açıklamaları çok ciddi. İçerisinde şahsen Putin'e yönelik ifadeler bulunuyor. Washington'da söylenenleri analiz etmek için kesinlikle zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.

ABD basınında çıkan, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile "Moskova ve St. Petersburg'a olası saldırıları" ele aldığına yönelik haberleri değerlendiren Peskov, "Bu tür söylemler ortaya yeni çıkmadı." dedi.

Peskov, Rusya'nın, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelere başlamaya hazır olduğunu ve Ukrayna'dan takvim konusunda teklif beklediklerinin altını çizdi.

ABD Başkanı Trump, dün, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna'ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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