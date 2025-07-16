Peskov'dan Ukrayna'ya Müzakere Çağrısı - Son Dakika
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Peskov'dan Ukrayna'ya Müzakere Çağrısı

16.07.2025 12:16
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'ya silah sevkiyatının ödemesini Avrupalıların yapacağını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya devam eden silah sevkiyatının ödemesini "bazı Avrupalıların" yapacağını belirterek tüm taraflara, Ukrayna'nın doğrudan müzakerelere devam etmesi için baskı yapılması çağrısı yaptı.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Avrupa'ya Ukrayna için silah satma kararını değerlendiren Peskov, "Bu, bir ticaret. Daha önce de silah sevkiyatı vardı. Buradaki soru bunların ödemesini kimin yapacağıdır. Şimdi ödemeyi bazı Avrupalılar yapacak." diye konuştu.

Fransa ve Çekya gibi ülkelerin söz konusu ödemeyi reddettiğine dair haberleri gördüklerine işaret eden Peskov, "Kimin ne kadar ödeyeceğine dair bazı fikir ayrılıkları olacaktır ancak vatandaşlarına bir şey kalmayacak. Şimdiye kadar Avrupalıların açıkça militarist tutum sergilediklerini görüyoruz." dedi.

Peskov, Avrupa'nın "savaşın devamını kışkırtmaya yönelik niyet beyanı" yaptıkları yorumunda bulundu.

Almanya'dan Ukrayna'ya Taurus sevkiyatı ihtimali

Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Peskov, "(Donald) Trump'ın açıklamalarına göre ABD'nin böyle bir sevkiyatı olmayacak. Almanya'dan çelişkili açıklamalar geldi. Taurus füzelerinin teslimatına ilişkin bazı sağduyu kalıntılarının kendilerini gösterdiğini gözlemliyoruz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi yapılmasının henüz planlanmadığını kaydeden Peskov, "Böyle bir görüşme hızla ayarlanabilir." ifadesini kullandı.

Peskov, Ukrayna'ya doğrudan müzakerelere devam etmesi için baskı yapılması konusunda çağrıda bulunup bulunmadıklarına yönelik bir soruya, "Herkese bu çağrıda bulunuyoruz. Mevcut durumda, Trump ve ekibi arabuluculukta ana aktör konumunda. Çok sayıda açıklama ve hayal kırıklığı yaşatıldı. Buna paralel olarak Ukrayna tarafına da baskı yapıldığını umuyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peskov'dan Ukrayna'ya Müzakere Çağrısı - Son Dakika

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