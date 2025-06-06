Peskov: Savaş, Rusya için Ölüm Kalım Meselesi - Son Dakika
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Peskov: Savaş, Rusya için Ölüm Kalım Meselesi

06.06.2025 14:13
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'daki savaşın ulusal güvenlik ve çıkarlar açısından kritik olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki savaşın Rusya için "ölüm kalım" meselesi olduğunu belirterek, "Bu, ulusal çıkarlarımız, güvenliğimiz ve geleceğimizle ilgili bir mesele." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna'nın daha önce Rus topraklarına saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın da Ukrayna'daki askeri tesislerine gece saldırı gerçekleştirerek buna karşılık verdiğini belirtti.

Peskov, "Askerlerimizin, özel askeri operasyon sürecinde tüm yaptıkları, terör örgütüne dönüşen Kiev yönetiminin eylemlerine yanıttır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı "çocukların kavga etmesine" benzetmesine ilişkin ise Peskov, "Bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. ABD Başkanı'nın yaşananlara kendi bakışı olabilir ancak bizim için bu, ölüm kalım meselesi. Bu, ulusal çıkarlarımız, güvenliğimiz ve geleceğimizle ilgili bir mesele. Bu nedenle (Ukrayna'da) özel askeri operasyon sürdürülüyor." şeklinde konuştu.

ABD'nin Ukrayna krizinin çözümü sürecinde arabuluculuk girişimlerini sürdürdüğünü söyleyen Peskov, "Bundan dolayı ABD'ye minnettarız." dedi.

?- "Trump ile Musk arasındaki gerginlik, ABD'nin iç meselesi"

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla ve SpaceX'in sahibi Amerikalı iş insanı Elon Musk arasındaki gerginliği değerlendiren Peskov, bunun ABD'nin iç meselesi olduğunu dile getirdi.

Sözcü Peskov, "Buna hiçbir şekilde müdahale etme ve bunu yorumlama niyetinde değiliz. ABD Başkanı'nın bunu kendi başına çözeceğinden eminiz. Ülke liderleri, aynı anda çok sayıda az veya çok önemli meseleyle meşgul olabiliyorlar. Devlet başkanlarının her şey için yeterli zamanı var." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Peskov: Savaş, Rusya için Ölüm Kalım Meselesi - Son Dakika

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