Peskov: Suriye'deki Rus Üsleri İçin Nihai Karar Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Peskov: Suriye'deki Rus Üsleri İçin Nihai Karar Yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye'deki Rus askeri üslerinin durumu için henüz net bir karar alınmadığını açıkladı.

16.12.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Rusya'ya ait askeri üslerin durumuna dair nihai kararın olmadığını belirterek, "Şu anda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halindeyiz. Tüm bunlar diyalog sürecinde belirlenecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

Suriye'de bulunan Rus askeri üslerinin durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Şu anda bu konuyla ilgili nihai karar yok. Halihazırda ülkedeki durumu kontrol eden güçlerin temsilcileriyle temas halindeyiz. Tüm bunlar diyalog sürecinde belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılmasını teklif ettiğini anımsatan Peskov, Putin'in bunu desteklediğine ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu teklifi reddettiğine dikkati çekti.

Peskov, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ekibinin söz konusu teklifi desteklemesine ilişkin ise "Trump'ın ekibi, şimdi Beyaz Saray'ı yönetmiyor. Durum bu. Joe Biden ekibi, Beyaz Saray'da 20 Ocak'a kadar olacak." diye konuştu.

Ukrayna'da Rus barış güçlerinin konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Peskov, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri reddettiğine işaret ederek, "Bu durumda özel askeri operasyonu sürdürüyoruz. Herhangi bir müzakere söz konusu değil. Müzakereler İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde yeniden başlatılabilir. Bu anlaşmalar üzerinde mutabakat sağlanmıştı ancak Ukrayna, müzakere masasından ayrılmıştı. Barış güçlerini konuşmak için erken." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki çatışmalarda öldüğü yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Bu sorunun, Savunma Bakanlığına yönetilmesi lazım." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dmitriy Peskov, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Kremlin, moskova, Suriye, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peskov: Suriye'deki Rus Üsleri İçin Nihai Karar Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:24:17. #1.11#
SON DAKİKA: Peskov: Suriye'deki Rus Üsleri İçin Nihai Karar Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.