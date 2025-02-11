Peskov: Ukrayna Krizinde İlerleme Yok - Son Dakika
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Peskov: Ukrayna Krizinde İlerleme Yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile temasların arttığını ancak Ukrayna krizinde gelişme olmadığını açıkladı.

11.02.2025 14:52
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile çeşitli birimler üzerinden temasların yoğunlaştığını, ancak Ukrayna krizinin çözümüne dair herhangi bir gelişme olmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya ziyaret gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Peskov, "Herhangi bir temas planlamıyoruz. Çeşitli birimler arasında temaslarımızın olduğunu söylemiştik. Bu temaslar yoğunlaştı. ABD yönetimi, işlerini yoluna koymaya çalışıyor. Ama bu durumda Ukrayna çözümüyle ilgili herhangi bir gelişme yok." dedi.

" Washington, Ukrayna krizinin çözümü konusunda belirli teklifte bulundu mu?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Bu konuda açıklamalarda bulunduk. Ekleyeceğimiz bir şey yok." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ukrayna'nın bir gün Rusya olabileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Ukrayna'nın önemli kısmı Rusya ile olmak istedi ve oldu. Rusya'ya 4 bölge dahil oldu." şeklinde konuştu.

"Güney Kafkasya bölgesinin barış içinde olması önemli"

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan'ın "Azerbaycan ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde Rusya'nın arabuluculuk rolünü kabul etmeyecekleri" yönündeki açıklamasını da değerlendiren Peskov, "Erivan ile Bakü, bu süreci tamamlamak için kendi başına müzakereleri sürdürebilir. Önemli olan Güney Kafkasya bölgesinin barış içinde olması, refah ve işbirliği bölgesine dönüşmesi." dedi.

Diğer yandan Peskov, Azerbaycan ile Ermenistan'a bu konuda destek sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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