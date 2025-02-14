Peskov: Ukrayna'nın suçlamaları kışkırtma - Son Dakika
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Peskov: Ukrayna'nın suçlamaları kışkırtma

Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Rus ordusunu Çernobil'e saldırmakla suçlamasını yalanladı.

14.02.2025 14:52
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus ordusunu Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırmakla suçlamasını "kışkırtma" şeklinde tanımlayarak, "Nükleer altyapıya saldırı söz konusu olamaz. Rus ordusu bunu yapmıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li yetkililerin, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin masada olduğuna yönelik yorumlarını değerlendiren Peskov, "Bunlar daha önce dile getirilmeyen yeni söylemler. Bu yüzden gerçekleştireceğimiz temaslar sırasında, bu konuda bazı ek açıklamalar almayı bekliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik açıklamasına ilişkin soru üzerine Peskov, "Başka bir kışkırtma ve aldatmadan bahsediyoruz. Bu Kiev rejiminin yapmayı sevdiği ve yapmaktan çekinmediği bir şeydir. Nükleer altyapıya saldırı söz konusu olamaz. Rus ordusu bunu yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın ise sivil altyapılara saldırılarını sürdürdüğünü, böylelikle müzakere sürecini baltalamak isteyebileceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı tekrar G7 yapısında görmek istediğine yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, "G7'nin önemini yitirdiğini defalarca söyledik. Küresel büyüme merkezleri dünyanın başka bölgelerine kaydı. Bu bağlamda G20'deki yapıcı çalışmalarımızı sürdürmeye daha çok ilgi duyuyoruz." dedi.

Peskov, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan bazı yetkililerin, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya gelebileceklerine yönelik iddiaları ise yorumsuz bıraktı.

Kaynak: AA

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